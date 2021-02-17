شكري يكشف سبب زيارة الوفد المصري إلى ليبيا

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تم إيفاد وفد من أجهزة الدولة المختلفة ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية إلى ليبيا لاستكشاف مدى إمكانية استئناف التواجد المصرى فى العاصمة الليبية طرابلس وايضا التواجد القنصلى فى بنغازى.. مشيرا إلى وجود تشاور تم على مستوى وزارة الخارجية الليبية وايضا مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة خلال زيارة الوفد المصرى لتناول مجمل الأوضاع الأمنية حاليا فى طرابلس وبنغازى.

وقال شكرى- ردا على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده اليوم الاربعاء مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشى- إن التطورات الدولية التي نشهدها بخصوص الأزمة الليبية وانتخاب سلطة تنفيذية تعمل على عقد الانتخابات فى ديسمبر القادم بالإضافة إلى الجهود المتوالية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لرعاية العملية السلمية ووقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهم بين القيادات العسكرية وفى إطار المشاورات ايضا الخاصة بالتعديلات الدستورية والتفاعل مع الأطراف الدولية المهتمة بالشأن الليبى، دعت إلى أن توسع مصر من اتصالاتها مع الاشقاء فى ليبيا لاستمرار رعاية المسار السلمى والتعاون مع المبعوث الأممي لانجاح الخطوات لاستعادة الاستقرار والانتهاء من الأزمة واستمرار عدم لجوء أي من الأطراف أي من الأطراف لأي عمل عسكري.

وأوضح أن مصر ترتبط بعلاقات خاصة مع الشعب الليبى ولا تدخر جهدا لتحقيق مصالحهم.. مؤكدا أن مصر سوف تظل منخرطة بقوة فى الشان الليبى لمصلحة الليبيين انفسهم، فمصر ليس لديها مصلحة فى ليبيا.