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مجلس الدولة يحدد شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

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مجلس الدولة يحدد شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020 مجلس الدولة يحدد شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

مصراوي Masrawy

03:37 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.

وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل علي موقع مجلس الدولة من الخميس 25 فبراير الجاري حتي 20 مارس المقبل.

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