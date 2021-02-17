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"القوى العاملة": 1.5 مليون جنيه منحًا لـ3115 عاملًا غير منتظم ببورسعيد

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"القوى العاملة": 1.5 مليون جنيه منحًا لـ3115 عاملًا غير منتظم ببورسعيد "القوى العاملة": 1.5 مليون جنيه منحًا لـ3115 عاملًا غير منتظم ببورسعيد

مصراوي Masrawy

03:56 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 435 شابًّا، في منشآت القطاع الخاص؛ من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 29 من ذوي القدرات.

وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، حسب بيان اليوم الأربعاء، 960 شابًّا؛ منهم 9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 607 شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 54 شكوى؛ تم تسوية 7 شكاوى منها، وحفظ تسع، وإحالة 6 شكاوى إلى المحكمة العمالية، وما زالت 32 شكوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية؛ لرعايتهم اجتماعيًّا وصحيًّا؛ حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لـ2 عمال منحة زواج، و4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، فضلًا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ3109 عمال من المسجلين بمبلغ مليون و554 ألفًا و500 جنيه.

وأشار السيد السنجابي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 316 منشأة، (دوري نهاري وحملات)، أسفر عن تحرير 20 محضرًا عماليًّا، وعقد ندوتَي توعية، فضلًا عن التفتيش على 15 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 5 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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