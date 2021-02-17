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إلكترونيًّا من المدرسة.. "التعليم" تعلن استعداداتها لامتحانات أولى وثانية ثانوي "الفصل الدراسي الأول"

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إلكترونيًّا من المدرسة.. "التعليم" تعلن استعداداتها لامتحانات أولى وثانية ثانوي "الفصل الدراسي الأول" إلكترونيًّا من المدرسة.. "التعليم" تعلن استعداداتها لامتحانات أولى وثانية ثانوي "الفصل الدراسي الأول"

مصراوي Masrawy

03:49 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًّا من المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التنبيه على المدارس والمديريات يأتي في إطار القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفَّين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من السبت 27 فبراير الجاري، وإلحاقًا بالتعليمات الصادرة سابقًا بشأن التنبيه على الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم للامتحانات، مع استلامهم البريد الإلكتروني وتفعيله.

وطالبت الوزارة، في خطاب لها، المديريات التعليمية بضرورة اتباع الآتي:

- انتهاء طلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات، الأحد 21 فبراير الجاري.

- تأكيد الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وتأكيد استلام الطلاب شريحة البيانات.

- تأكيد استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية وتوافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية.

- اتخاذ كل الإجراءات من قِبل المديريات التعليمية؛ لحل أية مشكلات قد تعوق أداء الامتحان.

- إرسال المديريات تقريرًا إلى الوزارة؛ للوقوف على استعدادات المدارس الثانوى للامتحانات.

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