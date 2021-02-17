لليوم العاشر.. "الإسلامية" تغلق 8 مساجد بعد ثبوت حالات كورونا

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أعادت فتح 70 مسجدًا بعد تعقيمها واتخاذ وسائل السلامة فيها

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بأربع مناطق، بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرة أيام 87 مسجدًا تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة في منطقة الرياض تم رصد أربع حالات إصابة بكورونا؛ حالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين، وحالة واحدة بمسجد بحي عرقة بالرياض، وثلاث حالات في مسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في المناطق التالية: المدينة المنورة، والشرقية، والباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أنها تواصل جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد