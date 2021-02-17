أخبار عاجلة

بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد يوم من تهديدها بإنهاء "التفتيش".. إيران تؤكد استمرار التعاون مع "الطاقة الذرية"

Print
بعد يوم من تهديدها بإنهاء "التفتيش".. إيران تؤكد استمرار التعاون مع "الطاقة الذرية" بعد يوم من تهديدها بإنهاء "التفتيش".. إيران تؤكد استمرار التعاون مع "الطاقة الذرية"
"روحاني" عرض خيار التفاوض على مدير الوكالة

بعد يوم من تهديدها بإنهاء

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، عن استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددًا التأكيد أن طهران لن توقف تعاونها بالكامل مع المفتشين اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد يوم من تهديد إيران بإنهاء التفتيش المفاجئ للوكالة.

وقال "روحاني" في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "البروباغندا الغربية بدأت بالقول إننا سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا تكذبون؟ لن نقدم على طرد أحد، حتى إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب أن يأتي إلى طهران، وفي إمكانه أن يأتي إلى طهران"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إذا أراد أن يفاوض يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطات من دون تفتيش".

وكان مدير الوكالة رافايل غروسي قد اقترح زيارة إيران لمحاولة إيجاد حل، مع استعداد طهران اعتبارًا من 23 فبراير الحالي لتقليص إضافي في التزاماتها، وسط تجاذب مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.الرئيس الإيراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية

آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض

القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض

#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية

#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية

شبكة عيون الإخبارية