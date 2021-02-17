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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة العمل التطوعي

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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة العمل التطوعي نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة العمل التطوعي
اطلع على تقرير لأبرز مشاريعها وبرامجها خلال عام 2020

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة العمل التطوعي

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي محمد بن صنيدح البقمي، وعدد من منسوبي الجمعية.

واطلع على تقرير لأبرز مشاريع وبرامج الجمعية خلال عام 2020.

وأشاد بالتقرير، وهنأهم على حصول الجمعية على المركز الثالث كأعلى جمعية؛ تفعيلًا لمنصة العمل التطوعي في المملكة والمركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية؛ لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، وتعتبر إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم "البقمي" شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لعمل الجمعية، سائلاً الله التوفيق والسداد.نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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