"الجنايات" تقضي ببراءة المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء ليبي في عهد الملكية.

تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المتهم بقتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي، عمدًا بأنه قام علي إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر علي طلبها الزواج منه، بدفعها من أعلي شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استأجرها لإقامتها فأسقطها عمدًا قاصدًا من ذلك قتلها، وارتطمت بالأرض فألمت بها الإصابات التي أودت بحياتها علي الفور.

وأضافت شهادة صاحب جراح العمارة بأنه حال تواجده بمسكن المتهم، صعد الأخير والمجني عليها إلى الطابق العلوي وقد تنامي إلى سمعه صوت شجار بينهما لم يتبين مضمونه لتحدثهما باللهجة الليبية، وقد تبين قول المجني عليها لكلمة ( ليه) عدة مرات حتى انقطع صوتهما، وبوصول الشاهد السادس بناء على اتفاق مسبق وبمرور 15 دقيقة، هرول إليهم المتهم مخبرًا إياهم بانتحار المجني عليها بان أسقطت نفسها من الشرفة، فتوجه والخامس للطابق العلوي وبالبحث عنها وبالدلوف لغرفة النوم الرئيسية أبصر وجود حقيبة ملابس مفتوحة أعلي السرير وأبلغه الثاني برؤية المجني عليها ملقاة أسفل العقار غارقة بدمائها.

فتوجهوا جميعا إلي أسفل العقار حيث يتواجد الجثمان، وبوصوله إلي المجني عليها أبصر المتهم قد سبقهم إليها مستلقيا فوقها خشية رؤية أحد لها وأبصر بجانبها مفتاح الشقة.