أخبار عاجلة

بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدينة جديدة تدخل مرحلة الاستعلام.. الإسكان تكشف موقف حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

Print
مدينة جديدة تدخل مرحلة الاستعلام.. الإسكان تكشف موقف حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي مدينة جديدة تدخل مرحلة الاستعلام.. الإسكان تكشف موقف حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

مصراوي Masrawy

03:38 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن ضم مدينة جديدة للاستعلام على حاجزي الإعلان العاشر، وهي مدينة الغردقة بعد أن بدء الاستعلام عن مدينتي السادات والعاشر من رمضان.

وبدأ صندوق الإسكان الاستعلام عن ما يقرب من 2400 متقدم بمدينة السادات منذ حوالي شهرين، ثم ازدادت الرقم تدريجيا ليكون 8 آلاف في مدينة مدينتي العاشر من رمضان والسادات، باعتبارهم المدينتين الأكثر نسبة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم البدء في العمل بالمجموعة الأولى للعملاء المتقدمين على مدينة الغردقة بالإعلان العاشر وحدات الـ٩٠ مترًا حيث يجرى الاستعلام عن ١٦٨٠ متقدما.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي،أنه يتم الاستعلام عن محل السكن والعمل، لافته إلى أنه سيتم التعامل على باقي ملفات العملاء تباعا طبقا لجاهزية الوحدات.

وأشارت إلى أنه تم البدء في الاستعلام عن ما يقرب من 8 آلاف متقدم قبل المواعيد المقررة بـ 6 أشهر والمتفق علهيا في كراسة الشروط الخاصة بالحجز وقت التقديم منذ نوفمبر 2018.

وخصص صندوق الإسكان عدة أرقام، يمكن من خلالها متابعة الطلب (٥٧٧٧ ٥٩٩٩ - ١١٨٨ ٠٩٠٠٧١١١٧)، من الساعة ٩ صباحا حتى ٥ مساء يوميا عدا يومي الجمعة والسبت.

اقرأ أيضًا:

صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح إجراءات استلام الشقق بعد الاستعلام

بشكل فوري.. الإسكان تعلن طريقة معرفة موقف طلبك في شقق محدودي الدخل

أقل قسط 2100 جنيه.. الإسكان تكشف تفاصيل أقساط شقق "سكن لكل المصريين" (مواعيد وإجراءات)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

شبكة عيون الإخبارية