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لجنة "انتخابات الصحفيين": فتح باب تلقي طلبات الترشح لـ"التجديد النصفي" غدًا

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لجنة "انتخابات الصحفيين": فتح باب تلقي طلبات الترشح لـ"التجديد النصفي" غدًا لجنة "انتخابات الصحفيين": فتح باب تلقي طلبات الترشح لـ"التجديد النصفي" غدًا

مصراوي Masrawy

03:34 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- مينا غالى:

اجتمعت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة.

وقررت اللجنة تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021 وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة، ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.

وأوضحت اللجنة أن المرشح سيقوم كذلك بدفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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