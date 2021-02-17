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هل أصبحت ملاذاً آمناً تجاه "كورونا"؟!.. برلماني يستنكر استضافة مباراة كايزر تشيفز

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هل أصبحت مصر ملاذاً آمناً تجاه "كورونا"؟!.. برلماني يستنكر استضافة مباراة كايزر تشيفز هل أصبحت ملاذاً آمناً تجاه "كورونا"؟!.. برلماني يستنكر استضافة مباراة كايزر تشيفز

مصراوي Masrawy

03:33 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

توجه الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن قبول استضافة مباراة فريق الوداد المغربي مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ورفضت المغرب إقامتها!.

وقال النائب فريدي البياضي، في نص السؤال الذي تم تقديمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء: "رفضت دولة المغرب الشقيقة استضافة مباراة كرة قدم في دوري أبطال إفريقيا بين فريق الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وأعلنت السلطات المغربية أن سبب الرفض هو الخشية من السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا، والتي تقاوم اللقاحات الجديدة؛ فهل أصبحت مصر ملاذاً آمناً تجاه كورونا؟! وهل نغامر باستضافة مباراة كروية ليس بها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتسبب في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟!.

وأضاف النائب: لذلك نتساءل: هل تم أخذ موافقة من وزيرة الصحة على إقامة مثل هذه المباراة؟ أم أنه قرار منفرد من وزير الشباب والرياضة؟ وهل يعلم وزير الشباب والرياضة مسؤولية انتقال سلالة جديدة من الفيروس في مصر؟ وهل وزارة الصحة لديها استعداد للتعامل مع السلالة الجديدة للفيروس في ظل ما نعانيه في الوضع الحالي؟!.

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