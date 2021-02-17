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"التعاون الإسلامي" تشيد بتصدي التحالف للطائرات الحوثية

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"التعاون الإسلامي" تشيد بتصدي التحالف للطائرات الحوثية "التعاون الإسلامي" تشيد بتصدي التحالف للطائرات الحوثية
"العثيمين" يدين استهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالقدرات العالية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة "المفخخة" التي تطلقها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل معتمد وممنهج.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صدر اليوم، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف "جرائم الحرب" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار "المفخخة" لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية .

وأدان التصعيد الأخير من مليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت فجر اليوم طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها، وأخرى تم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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