مسئول روسي: مستعدون للعمل مع المعارضة السورية في أي وقت

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مصراوي Masrawy

موسكو - أ ش أ

دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء، المعارضة السورية للابتعاد عن الجماعات الراديكالية، معربا عن الاستعداد للعمل معها في أي وقت.

وقال لافرينتيف ،خلال مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للعمل مع المعارضة السورية في أي وقت ويجب أن يبتعدوا عن الجماعات الراديكالية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وردا على سؤال وكالة سبوتنيك، حول عما إذا حصل تقارب بين موقفي المعارضة والحكومة، قال لافرينتيف: "موقفنا هو ضرورة إيجاد حلول وسط بين المعارضة والحكومة السورية وستبذل روسيا كل ما في وسعها في هذا الاتجاه".

وأكد أن روسيا تقف ضد تسييس مسألة عودة اللاجئين السوريين وعرقلة عودتهم إلى ديارهم ، مشددا على أن موسكو تقف ضد تسييس مسألة عودة اللاجئين السوريين وعرقلة عودتهم إلى ديارهم.

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، "وصلتنا معلومات حول تجهيزات لاستفزازات بهجمات بأسلحة كيميائية ضد المدنيين في سوريا"، مؤكدا على أنه عاجلا أم آجلا سيتم تحديد من يجهز لهذه الاستفزازات ومن يقف ورائهم.