ذروة انخفاض الحرارة اليوم.. الأرصاد توجه 4 نصائح للمواطنين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء هو ذروة الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد سحب منخفضة ممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، وفقا لآخر صور من الأقمار الصناعية، كما تمتد السحب المنخفضة الممطرة إلى المناطق الداخلية لتشمل مناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء مع تقدم ساعات النهار.

وقدمت الهيئة عندة نصائح للمواطنين في ظل التقلبات الجوية التي تستمر حتى غدا الخميس:

١- عدم تخفيف الملابس.

٢- عدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار في حالة الأمطار الرعدية.

٣- عدم ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار.

٤- على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج.

اقرأ أيضًا:

أمطار وصقيع ورياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة (صورة أقمار صناعية)