مدبولي يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القرى

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع عدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وتعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي ساهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا في مصر، من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية.