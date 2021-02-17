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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 9084.31 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9084.31 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 9084.31 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال لأكثر من 485 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضاً 17.65 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 485 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 570 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسلاك، ومسك، ومجموعة الحكير، والكابلات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بحر العرب، والفخارية، والمصافي، وجازادكو، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و10.00%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسابتكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبحر العرب، والمصافي، وتبوك الزراعية، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 1277.81 نقطة ليقفل عند مستوى 27866.66 نقطة، وبتداولات بلغت 112 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تقاسمتها 1857 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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