القاهرة تتعرض لـ"عاصفة الأمل".. الرمال والأتربة تغطي سماء العاصمة -صور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية طقسًا غير مستقر على أغلب الأنحاء، حيث غطت سماء القاهرة عاصفة ترابية وشوائب عالقة في الجو، ما أدى إلى تدهور الرؤية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السمة الأولى والأكثر تأثيرا لحالة عدم الاستقرار هي نشاط الرياح، والذي يؤدي إلى إثارة الرمال في مناطق كثيرة، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية، أن التسجيلات الرسمية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت محطة القاهرة سرعة رياح ٢٩ عقدة، والإسكندرية ٣٢ عقدة وتجاوزت هبات الرياح ٤٥ عقدة ومطروح ٣١ عقدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد تأثير ملحوظ للمنخفض الجوي على كل الدول المطلة على ساحل الشرقي للبحر المتوسط، حيث تجاوزت سرعة الرياح 85 كم/س في مدينة مادبا في الأردن و سرعة الهبات وصلت إلى 150 كم/ في الساعة، وهكذا سميت هذه العاصفة "بعاصفة الأمل" بناء على بروتوكول منظمة الأرصاد الجوية العالمية الخاص بتصنيف العواصف..