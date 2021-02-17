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شيخ الأزهر ينعي العالم الجليل الدكتور أحمد طه ريان

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شيخ الأزهر ينعي العالم الجليل الدكتور أحمد طه ريان شيخ الأزهر ينعي العالم الجليل الدكتور أحمد طه ريان

مصراوي Masrawy

02:40 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقال شيخ الأزهر في منشور له على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: رَحِمَ الله أخي العزيز وزميلي الفاضل، رفيقَ رحلة التعلم والدراسة، للدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وأستاذ الفقه المالكي بالأزهر الشريف، الذي عاش عالمًا جليلًا، ودارسًا مُدققًا، وسمحًا كريمًا معطاءً بين طلابه وتلاميذه، فقد كان -رحمه الله- في دفاعه عن الشريعة يَصدَعُ بما يُؤمن به، ولا يخشى في قول الحق لومةَ لائم، عاش -رحمه الله- ومات في مكتبته، وأثرى المكتبة الأزهرية بالمؤلفات والأبحاث العلمية في الفقه والأصول والحديث الشريف، وإن الأزهر ليفتقد بافتقاده رُكنًا أصيلًا من أركان الفقه المالكي والتشريع بأروقة الأزهر الشريف وقاعات الدرس والبحث العلمي في كليات الشريعة والقانون في جامعة الأزهر".

وتابع: "إني مع زملائي في هيئة كبار العلماء وأساتذة الأزهر الشريف لنحتسبه عند الله، ونعتصم بالصبر الجميل على قضائه وقدره، سائلين المولى -سبحانه وتعالى- أن يتقبَّله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يبارك في أهله وذريته ويلهمهم وتلاميذه ومُريديه الصبر والرضا بالقضاء والقدر".

إنا لله وإنا إليه راجعون".​

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