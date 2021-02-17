"الفيصل" يكرّم الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية

★ ★ ★ ★ ★

شارك فيها 260 ألف عمل في مجالات التعليم والإعلام والتثقيف والتدريب

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد)، والتي شارك فيها طلاب وطالبات "التعليم" ومنسوبوه والأسر وأولياء الأمور والمهتمون بالتعليم الإلكتروني والتقني، وتسلّم التكريم مديري التعليم في مكة المكرمة، وجدة، والطائف.

واستمع "الفيصل" إلى شرح عن المسابقة والتي بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها قرابة 260 ألف مشاركة في مجالات التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب، فيما بلغ عدد الأعمال الفائزة على مستوى إدارات تعليم المنطقة 972 عملاً.

وتهدف مسابقة منصة "مدرستي" إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي، وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بُعد، وتحفيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.