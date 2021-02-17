بسبب الأمطار.. شجرة تغلق شارع الكورنيش أمام المارة والسيارات ببنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:



استمرت حالة الطقس السيئ بالقليوبية، اليوم الأربعاء، وتزايدت كميات الأمطار التي سقطت على المحافظة، وخاصة في العاصمة بنها، خلال الساعات الماضية.



فيما شهد كورنيش النيل بمدينة بنها، سقوط شجرة كبيرة على الطريق، نتيجة الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار، دون خسائر بالأرواح أو الممتلكات أو السيارات، وتسببت في إغلاق الطريق أمام حركة السيارات.



فيما تابع رؤساء المدن في القليوبية، أعمال تطهير بالوعات شفط الأمطار في شبرا وكفر شكر وطوخ.