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رغم سوء الطقس.. انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة

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رغم سوء الطقس.. انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الطقس.. انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

02:16 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إن حركة الإقلاع والهبوط منتظمة حتى الآن، رغم سوء الأحوال الجوية.

وأضافت المصادر أن حركة الطيران منتظمة بالمطار، ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأوضحت المصادر أن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها ، ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة؛ سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وتابعت المصادر بأن غرفة ومركز عمليات المطار يتابعان وضع الطقس أولًا بأول، وذلك للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، مؤكدةً أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر، والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

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