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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالافتتاحات الرئاسية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، أمس، موجهًا الشكر إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقواتنا المسلحة، ووزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، على الجهود المبذولة في قطاع تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات، وذلك ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري.

ولفت رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا للغاية في ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان؛ بما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن

ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسؤولين الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب.

وقال مدبولي: استمعت إلى كل الآراء والأفكار التي طرحها رؤساء اللجان النوعية في لقاء أمس، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وشرحت وجهة النظر في العديد من الملفات المهمة؛ مما أسهم بدوره في توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليًّا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء بصورة دورية، وأن نعمل على تفعيل التعاون في ما بين الحكومة والبرلمان؛ لتحقيق مصلحة المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء أمس أيضًا، على مناقشة مشروعات القوانين في اللجان النوعية المختصة بها في مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر في مناقشة القوانين المقترحة، ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن المصري، ويسهم في الوقت نفسه في توسيع أطر التعاون بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الآراء حول هذه القضايا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار هذه التقلبات.