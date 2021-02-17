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غزة تتلقى 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في"

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غزة تتلقى 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" غزة تتلقى 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في"
أرسلتها السلطة الفلسطينية من الضفة

غزة تتلقى 2000 جرعة من لقاح

تلقى قطاع غزة أول شحنة من لقاحات "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء؛ بعد أن وافق الاحتلال الإسرائيلي على عبور اللقاحات من الضفة الغربية المحتلة إلى القطاع.

وتضمنت الشحنة، التي أرسلتها السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية، 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، وهو ما يكفي لتلقيح 1000 شخص في نظام من جرعتين.

ونقلت "رويترز" عن مجدي ضاهر المسؤول بوزارة الصحة في غزة، أن الجرعات ستستخدم لتلقيح المرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء، والذين يعانون من الفشل الكلوي.

وبين "ضاهر" أنه لن يجري تطعيم الكوادر الطبية هذه المرة؛ لأن الشحنة غير كافية.غزة لقاح سبوتنيك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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