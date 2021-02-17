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"التحالف": تدمير طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

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"التحالف": تدمير طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة "التحالف": تدمير طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
قال: مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكّنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح العميد "المالكي" أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية ميليشيات الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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