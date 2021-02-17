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راحة المواطن أهم أولوياتي.. وزير الكهرباء لمصراوي: 2021 بداية النهاية لأخطاء الفواتير

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راحة المواطن أهم أولوياتي.. وزير الكهرباء لمصراوي: 2021 بداية النهاية لأخطاء الفواتير راحة المواطن أهم أولوياتي.. وزير الكهرباء لمصراوي: 2021 بداية النهاية لأخطاء الفواتير

مصراوي Masrawy

02:10 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أخطاء الفواتير سيتم اختفاؤها تدريجيًّا خلال العام الحالي؛ لما تقوم به الوزارة من مجهودات في تحسين البرامج التي يؤدي استخدامها إلى ضمان إصدار فاتورة استهلاك كهرباء صحيحة دون أي تدخل من العنصر البشري على الإطلاق.

وأكد شاكر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن برنامج القراءات الموحد نجح إلى حد ما في تقليل شكاوى الفواتير، إلا أنه يجري حاليًّا تطوير البرنامج؛ حتى يتم تلاشي أي سلبيات، منوهًا بأن شكاوى الفواتير انخفضت بصورة ملحوظة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد؛ لكنها لم تنتهِ.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة ممثلة في شركات التوزيع التابعة لها لديها تعليمات بفتح آليات استقبال جميع الشكاوى بكل أنواعها؛ سواء فنية أو تجارية، أمام المواطنين والمصانع، منوها بأن الشكاوى الفنية الخاصة بالشبكة أكثر تكرارًا من التجارية.

وأكد شاكر أنه استقبل على الخط الشخصي الخاص به أكثر من 1800 شكوى، تم بحث معظمها من خلال المكتب الخاص بخدمة المواطنين التابع له، مشيرًا إلى أن ما يهم الوزارة في الأساس هو التواصل مع المواطنين، معترفًا بأن أكثر شكوى تلقتها "الكهرباء" في ما يخص الشكاوى التجارية منها تمثلت في الأخطاء الموجودة في الفواتير.

وأوضح وزير الكهرباء أن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة عبر الآلية "121" بلغ أكثر من 10.5 مليون شكوى منذ عام 2016، تم حل أكثر من 99% منها، مشيرًا إلى متابعة هذه المنظومة إلكترونيًّا من خلال الوزارة والشركة القابضة.

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