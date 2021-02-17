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منح التزام تمويل إنشاء الميناء الجاف بأكتوبر بمشاركة القطاع الخاص

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منح التزام تمويل إنشاء الميناء الجاف بأكتوبر بمشاركة القطاع الخاص منح التزام تمويل إنشاء الميناء الجاف بأكتوبر بمشاركة القطاع الخاص

مصراوي Masrawy

02:06 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس النواب بقانون رقم 216 لسنة 2020 بمنح التزام لتمويل وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء بمدينة السادس من أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية (شركة المشروع) المؤسسة من التحالف الفائز لشركات (السويدي للكابلات- دي بي شنكر- السويدي للمتلكات اللوجيستية)، وفي أحكام العقد المرفق بهذا القانون ولاحقه.

ونصت المادة الثانية على: بكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.

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