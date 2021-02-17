رئيس وزراء إيطاليا يدعو إلى إعادة بناء بلاده ضمن أوروبا "أكثر تكاملا"

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مصراوي Masrawy

روما - أ ش أ

دعا أريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا الجديد إلى إعادة بناء بلاده ضمن أوروبا "أكثر تكاملا".

وقال "دراجي" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إنه يرغب في إعادة بناء إيطاليا التي تضررت بشدة من أزمة صحية واقتصادية، في إطار اتحاد أوروبي أكثر تكاملا.

وكان "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق قد أدى اليمين الدستورية رسميا كرئيس وزراء جديد لإيطاليا السبت الماضي.

يذكر أن "دراجي" أعلن تشكيل حكومة تضم عددا من السياسيين ووزراء التكنوقراط؛ للتعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي للبلاد.