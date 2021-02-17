وفاة شريف حمد نائب رئيس أرخبيل زنجبار التنزانى

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دودوما - (د ب أ):

توفى سيف شريف حمد النائب الأول لرئيس أرخبيل زنجبار التنزاني الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي عن 77 عاما.

وأعلن رئيس زنجبار حسين مويني عبر التلفزيون الوطني أن الراحل كان في المستشفى منذ التاسع من فبراير، بدون الإعلان عن سبب الوفاة.

وشكل حمد وهو من حزب المعارضة "آكت وازاليندو" حكومة وحدة وطنية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي بعد انتخابات متنازع عليها العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعلن حزبه الشهر الماضي أنه وزوجته وأسرته نقلوا إلى المستشفى بعدما تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

ومنذ 1995، خاض زعيم المعارضة الشعبي انتخابات رئاسة الأرخبيل في ستة انتخابات متتالية وخسر أمام مرشحي الحزب الحاكم.

كان الرئيس التنزاني جون ماجوفولي قد أعلن أن البلد الواقع في شرق أفريقيا خال من كوفيد-19. وتجنب الإغلاقات واثبط الناس عن ارتداء الكمامات ومنع إصدار بيانات عن الإصابات منذ أبريل، ما جعل تنزانيا الدولة الوحيدة في العالم بالإضافة لكوريا الشمالية المنعزلة، التي لا تصدر بيانات عن كوفيد-19.