أخبار عاجلة

بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة الألماني: طفرة الفيروس البريطاني تنتشر بسرعة

Print
وزير الصحة الألماني: طفرة الفيروس البريطاني تنتشر بسرعة وزير الصحة الألماني: طفرة الفيروس البريطاني تنتشر بسرعة

مصراوي Masrawy

02:02 م الأربعاء 17 فبراير 2021

برلين 17 شباط/فبراير (د ب أ):

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن متغير المكتشف في بريطانيا، والذي من المحتمل أن يكون أكثر عدوى، ينتشر بسرعة في ألمانيا.

وقال الوزير اليوم الأربعاء في برلين إنه وفقا لبيانات جديدة من معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ارتفعت نسبة هذه الطفرة في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل من 6% إلى أكثر من 22% في غضون أسبوعين.

وقال شبان: "علينا أن نتوقع أن المتحور يمكن أن يصبح أيضا قريبا هو السائد بالنسبة لنا".

وذكر الوزير أن حصة المتغير البريطاني تتضاعف كل أسبوع، مضيفا أن الطفرة الأخرى، التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا، تبلغ حصتها حاليا من الإصابات في ألمانيا 5ر1%.

وذكر شبان أن المعهد قيم 23 ألف نتيجة اختبار إيجابية في عينة تمثيلية إلى جانب بيانات أخرى، موضحا أن عدد الإصابات تنخفض بوجه عام في الوقت الحالي، ما يدل على أن تدابير الحماية فعالة، مشيرا أيضا إلى أن الانتشار المتزايد للمتغيرات سيمثل أمرا مهما في النقاش حول تخفيف تدابير الإغلاق.

وتشير التقديرات إلى أن متغير الفيروس البريطاني أكثر عدوى بنسبة 35% على الأقل من النوع التقليدي. وأثناء التحليلات، لا يتم فحص جميع اختبارات كورونا بحثا عن المتغيرات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية