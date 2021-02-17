وزير الصحة الألماني: طفرة الفيروس البريطاني تنتشر بسرعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برلين 17 شباط/فبراير (د ب أ):

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن متغير فيروس كورونا المكتشف في بريطانيا، والذي من المحتمل أن يكون أكثر عدوى، ينتشر بسرعة في ألمانيا.

وقال الوزير اليوم الأربعاء في برلين إنه وفقا لبيانات جديدة من معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ارتفعت نسبة هذه الطفرة في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل من 6% إلى أكثر من 22% في غضون أسبوعين.

وقال شبان: "علينا أن نتوقع أن المتحور يمكن أن يصبح أيضا قريبا هو السائد بالنسبة لنا".

وذكر الوزير أن حصة المتغير البريطاني تتضاعف كل أسبوع، مضيفا أن الطفرة الأخرى، التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا، تبلغ حصتها حاليا من الإصابات في ألمانيا 5ر1%.

وذكر شبان أن المعهد قيم 23 ألف نتيجة اختبار إيجابية في عينة تمثيلية إلى جانب بيانات أخرى، موضحا أن عدد الإصابات تنخفض بوجه عام في الوقت الحالي، ما يدل على أن تدابير الحماية فعالة، مشيرا أيضا إلى أن الانتشار المتزايد للمتغيرات سيمثل أمرا مهما في النقاش حول تخفيف تدابير الإغلاق.

وتشير التقديرات إلى أن متغير الفيروس البريطاني أكثر عدوى بنسبة 35% على الأقل من النوع التقليدي. وأثناء التحليلات، لا يتم فحص جميع اختبارات كورونا بحثا عن المتغيرات.