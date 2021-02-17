بغداد: الفاتيكان يرغب بأن تكون حماية البابا وطائرة نقله عراقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(وكالات):

أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقية، نزار الخير الله، اليوم، عن وجود رغبة لدى الفاتيكان بأن تكون طائرة نقل البابا فرنسيس وحمايته عراقيتين.

وقال الخير الله، خلال تصريحات أدلى بها في ندوة نقاش ببغداد، إن "لقاء البابا بالمرجع علي السيستاني لن يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات".

وأضاف، أن "زيارة البابا تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحيين، كما ستكون خطبة البابا الرئيسة من مدينة أور التاريخية من مقام النبي إبراهيم في محافظة ذي قار جنوبي البلاد".

وأشار خير الله إلى أن "الفاتيكان يرغب بحماية عراقية وأن يكون مجيئه عبر طائرة عراقية".

ومن المقرر أن يزور البابا العراق خلال الخامس من مارس المقبل في زيارة هي الأولى لبابا إلى العراق.