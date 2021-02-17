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عاصفة الأمل.. الأرصاد تعلن المناطق الأكثر تأثيرا بالرياح المثيرة للرمال والأتربة

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مصراوي Masrawy

01:49 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السمة الأولى والأكثر تأثيرا لحالة عدم الاستقرار هي نشاط الرياح، والذي يؤدي إلى إثارة الرمال في مناطق كثيرة، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن التسجيلات الرسمية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت محطة القاهرة سرعة رياح ٢٩ عقدة، والإسكندرية ٣٢ عقدة وتجاوزت هبات الرياح ٤٥ عقدة ومطروح ٣١ عقدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد تأثير ملحوظ للمنخفض الجوي على كل الدول المطلة على ساحل الشرقي للبحر المتوسط، حيث تجاوزت سرعة الرياح 85 كم/س في مدينة مادبا في الأردن و سرعة الهبات وصلت إلى 150 كم/ في الساعة، وهكذا سميت هذه العاصفة "بعاصفة الأمل" بناء على بروتوكول منظمة الأرصاد الجوية العالمية الخاص بتصنيف العواصف.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتي الليل خاصة على السواحل والمناطق القريبة من البحر ولا تزال فرصة تساقط الثلوج موجودة على مرتفعات سيناء اليوم أيضًا.

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