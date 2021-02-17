"طيران الإمارات" يبدأ في استخدام "جواز سفر إياتا" في هذا التوقيت

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دول كثيرة بدأت في تخفيف الإجراءات

توقّع عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات لطيران الإمارات ارتفاع الطلب على السفر ابتداءً من نهاية مايو وبداية يونيو 2021.

وكشف "رضا" عن ارتفاع نسبة انتشار نسبة التطعيم الخاصة باللقاح المضاد لـ"كورونا" بين السكان في مختلف دول العالم، والتي سيكون لديها أيضاً صورة أكثر دقة حول السلالة المتحورة من الفيروس.

وأشار إلى أن بعض الدول التي اتخذت إجراءات سريعة بخصوص السلالة المتحورة ستقيم الوضع بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، وقد تتبع بروتوكولات سفر مختلفة مقارنة بتلك التي تطبقها حالياً. وأضاف أن هذه العوامل ستزيد الثقة بقطاع السفر خلال الفترة المقبلة فضلاً عن الجهود التي تبذلها الشركات وبعض الدول بخصوص تطبيق جواز السفر الرقمي الذي يسمح بالتحقق من توافق معايير الاختبار أو اللقاح مع متطلبات جهة السفر ومشاركة شهادات الاختبار أو اللقاح المعتمدة مع الجهات الحكومية وشركات الطيران، لتوفر لهم تجربة أكثر سهولة خلال السفر.

وأعلن "رضا" أن طيران الإمارات ستبدأ باستخدام جواز السفر الرقمي بشكل تجريبي في أبريل المقبل، مشيراً إلى أن المزيد من الشركات والدول قد تنضم إلى هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، والتي ستزيد من مرونة السفر، متوقعاً زيادة في معدلات السفر من السياح والزوار في السوق الإماراتية، مع ارتفاع معدلات التطعيم.

وأوضح أن بعض الدول أعلنت بالفعل سعيها إلى تخفيف قيود السفر على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح من ناحية متطلبات السفر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة إيجابية للغاية، وستسهم في تعافي قطاع النقل الجوي تدريجياً.