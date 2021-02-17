كرواتيا تتطلع لشراء لقاح كورونا روسي الصنع "سبوتنيك في"

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بلجراد - (د ب أ)

قال وزير الصحة الكرواتي، اليوم الأربعاء، إن كرواتيا تسعى لأن تصبح ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي، بعد المجر، تستخدم لقاح "سبوتنيك في" روسي الصنع في مكافحتها لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فيلي بيروس لهيئة الإذاعة الكرواتية: "لقد أجرينا اتصالات دبلوماسية.. الأمر مجرد امتداد لجهود الحكومة لتوفير لقاح مجاني لجميع المواطنين".

وأوضح بيروس أنه يوجد معياران مهمان فقط يتمثلان في الفعالية والأمان .

وبالرغم من أن "سبوتنيك في" غير معتمد حاليا من جانب منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، يُسمح لأي دولة عضو بمنح موافقة استخدام الطوارئ للقاحات بشكل مستقل. وقال بيروس إن هيئة الأدوية الكرواتية "هيلمد" يمكنها منح موافقة استخدام الطوارئ إذا لزم الأمر.

ولم يعلق الوزير بشأن كمية اللقاح الروسي التي تود كرواتيا طلبها. وأفاد تقرير إخباري بأنه سيكون هناك على الأقل مليون جرعة، ما يسمح بتطعيم 500 ألف شخص بالكامل في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

وكانت المجر حتى الآن هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم سبوتنيك في، لكن تم تطعيم عدد قليل من المواطنين به. وطلبت المجر مليوني جرعة سيتم تسليمها خلال الأشهر القليلة القادمة.