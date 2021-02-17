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ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل سيارة بمطروح

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ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل سيارة بمطروح ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل سيارة بمطروح

مصراوي Masrawy

01:37 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (كميات كبيرة من الأقراص المخدرة مختلف الأنواع - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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