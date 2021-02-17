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ضبط مدير محطة وقود بحوزته 4 آلاف لتر مواد بترولية مُدعمة بالإسكندرية

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ضبط مدير محطة وقود بحوزته 4 آلاف لتر مواد بترولية مُدعمة بالإسكندرية ضبط مدير محطة وقود بحوزته 4 آلاف لتر مواد بترولية مُدعمة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:14 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (المدير المسئول عن محطة وقود "بدون ترخيص"، لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال تجميع المواد البترولية المدعمة دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ودون إتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق، مما يمثل خطراً على أمن وسلامة المقيمين بتلك المنطقة، وبيعها بأزيد من السعر الرسمي بالمخالفة للقانون.

وضُبط بحوزة المتهم (4000 لتر من المواد البترولية المدعمة) بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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