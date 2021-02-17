تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط سيدة تدعو فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب

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مصراوي Masrawy

كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، سيدة تدير صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تبدي استعدادها لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي رصدت، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المُعلنة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر)، وبصحبته (سيدة –لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي وانشائها للصفحة المشار إليها لذات الغرض كما عُثر بحوزتها على (2 هواتف محمولة أحدهما "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.