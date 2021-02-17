أخبار عاجلة

آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط سيدة تدعو فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب

Print
تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط سيدة تدعو فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط سيدة تدعو فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب

مصراوي Masrawy

01:12 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، سيدة تدير صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تبدي استعدادها لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي رصدت، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المُعلنة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا )، وبصحبته (سيدة –لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي وانشائها للصفحة المشار إليها لذات الغرض كما عُثر بحوزتها على (2 هواتف محمولة أحدهما "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

شبكة عيون الإخبارية