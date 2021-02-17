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القوى العاملة: تحصل 166 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

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القوى العاملة: تحصل 166 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض القوى العاملة: تحصل 166 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

مصراوي Masrawy

01:28 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري الدكتور "السيد.م.أ.ص"، والذي كان يعمل لدى إحدى المستشفيات الخاصة بالرياض ووافته المنية وهو على رأس العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه تم بالمتابعة مع إدارة المستشفى الخاصة التي كان يعمل لديها الدكتور "السيد.أ.ص" ووافته المنية وهو على رأس العمل، وافقت على الفور بإصدار شيك بمستحقاته البالغة 40 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 166 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر.

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