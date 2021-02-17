بهذه الشروط.. القوى العاملة: الأردن تفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة بالزراعة 6 أشهر

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مصراوي Masrawy

كتب-​ يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن حكومة دولة الأردن الشقيقة، قررت فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي 6 أشهر من 21 فبراير الجاري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وكشف الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أن مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قرر فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأحد المقبل، والسماح للقطاع الزراعي باستقدام عمال غير أردنيين من جميع الجنسيات باستثناء الجنسية الباكستانية والبنغالية وبنسبة 100% من استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) المعتمدة.

وشدد القرار على أنه لا يُسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة السنتين، وأن يكون العامل المستقدم قد أصدر تصريحين عمل متتاليين بمهنة عامل زراعي على نفس صاحب العمل دون أي انقطاع، فضلا عن أن لا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات أكاديمية أو مهنية وتكون صفته عامل وذلك حسب المهنة- الوظيفة الموجودة على جواز سفر العامل، وألا تكون المهنة أيضا راعي أغنام أو عامل مزرعة خاصة.