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توافق على نقل تبعية منشآت صحية بالأقصر والإسماعيلية

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الحكومة توافق على نقل تبعية منشآت صحية بالأقصر والإسماعيلية توافق على نقل تبعية منشآت صحية بالأقصر والإسماعيلية

مصراوي Masrawy

01:18 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتَي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي.

ونص مشروع القرار على أن يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح قد دشن التأمين الصحي الجديد في ثلاث محافظات جديدة؛ هي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

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مصراوي Masrawy

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