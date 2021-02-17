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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتَي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي.

ونص مشروع القرار على أن يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دشن التأمين الصحي الجديد في ثلاث محافظات جديدة؛ هي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.