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أمير الشرقية يطلع على أبرز مشاريع وبرامج جمعية العمل التطوعي خلال 2020

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خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارتها

أمير الشرقية يطلع على أبرز مشاريع وبرامج جمعية العمل التطوعي خلال 2020

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي، محمد بن صنيدح البقمي، وعدداً من منسوبي الجمعية.

واطلع أمير المنطقة الشرقية على تقرير لأبرز مشاريع وبرامج الجمعية خلال عام 2020، شمل ذلك مبادرات الجمعية أثناء جائحة كورونا "كوفيد-19" من تأهيل ورفع جاهزية المتطوعين. وعمل دليل التطوع أثناء الجائحة، وتعقيم وتنظيف المساجد والجوامع بالمنطقة الشرقية، والمسح الميداني في المناطق المعزولة أثناء فترة الجائحة، وتوعية المتسوقين بالإجراءات الوقائية في مراكز التسوق، وتجهيز وتوزيع السلال الغذائية على الفئات الأكثر حاجة أثناء الجائحة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالتقرير، مستذكراً الجهود التي قام بها نجيب الزامل -رحمه الله- في الجمعية، ووصفه برجل التطوع الأول. وهنأهم على حصول الجمعية على المركز الثالث كأعلى جمعية تفعيلا لمنصة العمل التطوعي في المملكة، والمركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية.

وأكد أمير المنطقة الشرقية حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية؛ لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، إلى جانب ما تمثله هذه الأعمال التطوعية من قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الإسلامي الحنيف.

وقدم "البقمي شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لعمل الجمعية، سائلاً الله التوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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