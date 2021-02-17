البرلمان العربي يدعو إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في تمكين الشباب

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حرص البرلمان على الاستفادة من التجربة الإماراتية في دعم وتمكين الشباب، وتأهيلهم لقيادة المستقبل المشرق.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء خلال زيارة العسومي إلى مؤسسة وطني الإمارات.

وأشاد رئيس البرلمان العربي،خلال الزيارة، بما توليه القيادة الحكيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالبرامج والخطط الاستراتيجية لتمكين الشباب الإماراتي وتأهيلهم كقادة للمستقبل.

ونوه "العسومي" بالمبادرات التي تنفذها مؤسسة مؤسسة وطني الإمارات والمبادرات والفعاليات الهادفة لكافة فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار لتأكيد الهوية الوطنية والعمل على إبراز القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، مؤكدا أن المؤسسة استطاعت أن تضع بصماتها المتميزة في عدد من المجالات وأصبحت بيت خبرة تتطلع الدول للاستفادة منها.

كما نوّه بقوة ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المثمر بين البرلمان العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار في شتى المجالات.

واستمع رئيس البرلمان العربي، خلال الزيارة، إلى شرح موجز من "ضرار بالهول الفلاسي" عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات حول رؤية وأهداف المؤسسة وأبرز ما حققته من نجاحات بارزة وبرامج نوعية يمكن تعميمها على المستوى العربي والعالمي كبرلمان الشباب ويوم العلم وغيرها من المبادرات.

وأعرب "الفلاسي" عن ترحيب مؤسسة وطني الإمارات للتعاون مع البرلمان العربي لتصميم وتنفيذ مبادرات عربية تساهم في دعم الشباب العربي ليكونوا سفراء وقادة نجاح وإبداع وتميز لبلدانهم، وتبادل الخبرات في دعم الشباب العربي وتعزيز هويته وانتمائه الأصيل.