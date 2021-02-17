سقوط صاحب شركة وعاملين استولوا على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط صاحب شركة وعاملين في 3 وقائع منفصلة وشملت: ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بممارسة نشاطاً احتياليا في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على أموالهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة .

وفي سياق آخر ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية لقيامه بممارسة نشاطاً احتياليا في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

كما ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة للعمل بالخارج بدون ترخيص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاطاً احتياليا في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها "بدون ترخيص والمغلقة منذ فترة" مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.