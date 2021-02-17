ننشر موعد امتحانات نصف العام للمرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية قواعد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020/ 2021 م.

وأوضح أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي. وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي:

أولا: المرحلة الثانوية والبعوث:

تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثاني الثانوي، والعلوم الإسلامية (الصف الثاني) في الفترة من السبت الموافق 27 / 2 / 2021 م وحتى الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021 م، حيث يؤدي طلاب كل فرقة الامتحانات في خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثاني الثانوي.

ثانيا: الامتحانات التي تعقد بلجان (مرة واحدة) في نهاية العام:

1- الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي وأدبي).

2- شهادة الثانوية للعلوم الإسلامية.

3- نقل معاهد القراءات.

4- شهادات معاهد القراءات.

5- الشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية.

6- الشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.