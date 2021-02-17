مادة غذائية تقوّي الذاكرة لدى كبار السن.. ما هي؟

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في تجربة قام بها باحثون من جامعتي كولومبيا ونيويورك

أظهرت تجربة إكلينيكية قام بها باحثون من جامعتي كولومبيا ونيويورك، أن اتّباع نظام غذائي غني بالكاكاو، قد يؤدي إلى تحسين أداء الذاكرة لدى كبار السن، وذلك بفضل مادة فلافانول الكاكاو.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، نشرت نتائج الدراسة الجديدة يوم الاثنين 15 فبراير، في مجلة Scientific Reports، وقام باحثون من جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك بتجنيد 211 شخصاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاماً للتجربة التي استمرت لمدة 12 أسبوعاً.

الدراسة

وفي بداية ونهاية الدراسة، أجرى المشاركون سلسلة من الاختبارات المعرفية لتقييم تفكيرهم وذاكرتهم، وتم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي لمجموعة فرعية من المشاركين لقياس تدفق الدم في الدماغ.

وأثناء التجربة، تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات، وتم إعطاؤهم مستويات مختلفة من المكملات التي تحتوي على فلافانول الكاكاو:

- مكملات وهمية (0 ملغ من الفلافانول في اليوم).

- تناول كمية منخفضة (260 ملغ).

- تناول كمية متوسطة (510 ملغ).

- تناول كميات كبيرة (770 ملغ) .

وقالت الدكتورة سوزان كولهاس مديرة الأبحاث في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة: "تسلط هذه التجربة الصغيرة الضوء على بعض التأثير المحتمل للفلافانول الموجود في حبوب الكاكاو خلال فترة زمنية قصيرة، لكننا نحتاج إلى رؤية دراسات طويلة وواسعة النطاق؛ لفهم ما إذا كان اتباع نظام غذائي غني بالفلافانول يمكن أن يعزز الإدراك في سن الشيخوخة. كما أننا لا نعرف مدى أهمية التحسينات التي تم قياسها في الاختبارات المستخدمة هنا بالنسبة للأشخاص في حياتهم اليومية".

وأضافت: "بينما وجد الباحثون أنه بحلول نهاية الدراسة، كان أداء أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً عالي الفلافانول أفضل في مهمة التعلم مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، لم يجدوا علاقة بين تناول الفلافانول والأداء في اختبارين معرفيين آخرين. ولم يكن هناك تأثير لمدة 12 أسبوعاً من مكملات الفلافانول على تدفق الدم إلى منطقة الدماغ التي حددها الباحثون سابقاً للدراسة".

وأوضحت الدكتورة كولهاس: "لم تبحث هذه الدراسة في الخرف، ولا يمكننا أن نعرف من هذا البحث ما إذا كان اتباع نظام غذائي غني بالكاكاو سيكون له أي تأثير في منع أو تأخير ظهور الحالة. واستخدمت الدراسة مكملات الكاكاو الفلافانول المقدمة للمشاركين في شكل كبسولة: في حين أن حبوب الكاكاو هي أساس الشوكولاتة، فالشوكولاتة ليست مصدراً موثوقاً لمركبات الفلافانول، ولا تشير هذه الدراسة إلى أن تناول الشوكولاتة مفيد دوماً لصحتنا المعرفية".

وأشارت الدكتورة كولهاس: "الاستثمار المستمر في البحث أمر بالغ الأهمية لإيجاد طرق لحماية الدماغ وتقليل مخاطر الأمراض التي تسبب الخرف. وعلى الرغم من عدم وجود طريقة معينة حالياً للوقاية من الخرف، إلا أن الأبحاث تظهر أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أدمغتنا مع تقدمنا في العمر يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين والتحكم في ضغط الدم والوزن في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف".