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"جامعة شقراء" تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب الطب

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قدمها 8 متحدثين في عدة محاور بمشاركة 139 مستفيداً على مدى يومين

نظمت جامعة شقراء، ممثلةً في كلية الطب بالدوادمي، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 3-4/ 7/ 1442هـ، ورشة عمل بعنوان "طرق ومناهج البحث العلمي"، والتي هدفت إلى صقل وتنمية مهارات البحث العلمي لطلاب كليات الطب بالجامعة، ووضع الأسس وبناء اللبنات في مسيرة الطلاب البحثية، جنباً إلى جنب مع مسيرتهم الأكاديمية.

وهدفت الورشة لتأهيل الطلاب للمشاركة في ملتقى أبحاث طلاب الطب الثاني، والذي ستنظمه الكلية في نهاية العام الدراسي.

وأقيمت الورشة عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، وتحدث خلالها 8 متحدثين، كما بلغ عدد المستفيدين 139 شخصاً، وتخللها 8 عروض تقديمية حول محاور الورشة، علاوة على ‎4 فيديوهات تعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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