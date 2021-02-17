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الأمن العام: ضبط157 تاجر مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

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الأمن العام: ضبط157 تاجر مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي في 24 ساعة الأمن العام: ضبط157 تاجر مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:49 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، 61 قطعة سلاح ناري، و157 قضية مخدرات، وقاموا بتنفيذ 53701 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط تشكيلين عصابيين، بهما 10 متهمين، ارتكبوا 5 متنوعة، و14 متهما بممارسة أعمال البلطجة، و282 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 24827 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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