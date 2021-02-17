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الأموال العامة: سقوط عصابة تزوير شهادات " كورونا" لراغبي السفر

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الأموال العامة: سقوط عصابة تزوير شهادات " كورونا" لراغبي السفر الأموال العامة: سقوط عصابة تزوير شهادات " كورونا" لراغبي السفر

مصراوي Masrawy

12:31 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث الأموال العامة تفاصيل ضبط 5 أشخاص يزورن شهادات تحليل فيروس "كورونا" لراغبي السفر.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لكشف ملابسات واقعة شروع أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية في دخول أراضي إحدى الدول مستخدماً شهادة تحليل "" مزورة بغرض السفر وأقر بتحصله على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات السياحة مقيم بالدقهلية نظير مبلغ مالي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن قيام (5 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبي السفر للخارج، وقيام أحدهم بحجز تذاكر الطيران وإنهاء إجراءات السفر لعملائهم من خلال شركته السياحية، متخذين من مقر المطبعة الخاصة بأحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي من خلال استقطاب عملائهم من راغبي الحصول على تلك الشهادة الصحية ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين وعُثر بحوزتهم على ( 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على العديد من المحادثات على برامج " الواتس آب – الماسنجر" تؤكد نشاطهم الإجرامي المشار إليه)، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليه عثر على العديد من المضبوطات التي تدل على نشاطهم الإجرامي وأبرزها (شهادة تحليل فيروس كورونا باسم أحد المتهمين صحيحة والمستخدمة في عمليات التزوير- جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه تبين احتوائه على برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"– صور شهادات تحليل فيروس كورونا خالية البيانات معدة للتزوير)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

كورونا.. لحظة بلحظة

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