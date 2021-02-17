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القيادة تهنئ القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى استقلال بلادها

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القيادة تهنئ القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى استقلال بلادها القيادة تهنئ القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى استقلال بلادها
تمنت لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم

القيادة تهنئ القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة فيوسا أوسماني؛ القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا، رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة فيوسا أوسماني؛ القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا، رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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