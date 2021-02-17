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.. أعلى بركان في أوروبا يستيقظ من جديد و"مطر حجري" يسقط على الرؤوس

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وقف الطيران مع هروب السياح

بالفيديو.. أعلى بركان في أوروبا يستيقظ من جديد و

تم رصد نشاط جديد لبركان "إيتنا" الإيطالي، سجّله المختصون من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وبدأ النشاط البركاني بأعمدة دخان كثيف، رافقه نوافير من الحمم البركانية وقذف قوي للرماد البركاني؛ مما شكّل سحابة ضخمة ارتفعت فوق فوهة البركان لمسافة ألف متر تقريبًا.

وتم تسجيل اندلاع البركان على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان؛ حيث انحدرت الحمم البركانية المتوهجة إلى نحو 2كم فوق مستوى سطح البحر.

صاحَبَ اندلاع البركان للحمم انفجاراتٌ صغيرة وإطلاق قنابل بركانية وشظايا خبث متوهج كبير، كما سقطت قِطَع صخرية على عدة مراكز سكنية بالقرب من البركان؛ لا سيما في قرى نيكولوزي وبيدارا وماسكالوسيا وتريكاستاني، وتسبب "المطر الحجري" في أضرار مادية، ووصلت بعض القذائف البركانية إلى وسط مقاطعة كاتانيا، وسقط الرماد البركاني في أجزاء من هذه المدينة الكبيرة.

وتسبب ثوران البركان في إغلاق الأجواء في المنطقة؛ حيث أوقفت إدارة مطار كاتانيا الدولي عملياتها إلى أجَل غير مسمى؛ لأن الخدمات لا يمكنها ضمان سلامة الطيران مع هروب السياح؛ وفقًا لـ" اليوم".

يُعتبر بركان "إيتنا" أعلى بركان نشط في أوروبا وفي يونيو 2013 تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وفي مارس 2017 أصيب عشرة أشخاص خلال ثوران بركان آخر في صقلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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