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إقفال طرح فبراير 2021 من "صكوك المملكة المحلية" بالريال السعودي

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إقفال طرح فبراير 2021 من "صكوك المملكة المحلية" بالريال السعودي إقفال طرح فبراير 2021 من "صكوك المملكة المحلية" بالريال السعودي
المركز الوطني لإدارة الديْن: حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليارات

إقفال طرح فبراير 2021 من

أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية ، بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليارات ريال سعودي.

وأوضح المركز أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة "2.110 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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